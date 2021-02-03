На севере Москвы потушили пожар в офисном центре 

Пожар в офисном центре на севере Москвы потушен на площади в 20 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что сотрудников офисного центра эвакуируют на севере Москвы из-за возгорания в здании. Пожар возник по адресу Ленинградский проспект, дом 47, строение 4. В главке МЧС добавили, что при пожаре спасены пять человек. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
"В 13.19 пожар ликвидирован", — сказал собеседник агентства.