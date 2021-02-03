Челябинской области сотрудники гостиницы избили коллегу до смерти. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Согласно версии следствия, 29 января в помещении одного из гостиничных домов в городе Сатка двое работников организации, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта нанесли коллеге удары в область головы. Тот скончался в результате полученных травм. С целью скрыть следы преступления мужчины сбросили тело убитого в водоем гидротехнического сооружения.

В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц» (наказывается лишением свободы вплоть до пожизненного). Подозреваемым было предъявлено обвинение. Суд заключил их под стражу.

«Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе управления СК по Челябинской области.

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