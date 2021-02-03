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Сотрудники гостиницы избили коллегу до смерти 

Артём Кульша 14 минут назад
Сотрудники гостиницы избили коллегу до смерти
Фото: РИА Новости
В Челябинской области сотрудники гостиницы избили коллегу до смерти. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
Согласно версии следствия, 29 января в помещении одного из гостиничных домов в городе Сатка двое работников организации, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта нанесли коллеге удары в область головы. Тот скончался в результате полученных травм. С целью скрыть следы преступления мужчины сбросили тело убитого в водоем гидротехнического сооружения.
В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц» (наказывается лишением свободы вплоть до пожизненного). Подозреваемым было предъявлено обвинение. Суд заключил их под стражу.

«Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе управления СК по Челябинской области.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», стало известно о задержании подозреваемого в убийстве ювелира Анжелы Волостных. В октябре знакомые не смогли с ней связаться и обратились в полицию с заявлением об ее исчезновении. Полицейские установили, что двое неизвестных людей похитили женщину возле подъезда ее дома.
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