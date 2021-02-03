Подозреваемый в краже убил себя после драки с полицейским 

Задержанный по подозрению в краже наложил на себя руки после того, как напал на правоохранителя в отделе полиции, сообщает «Московский комсомолец». Смерть настигла предполагаемого преступника в больнице.

Речь о 35-летнем уроженце Чечни по имени Алихан, уточняют журналисты в Telegram-канале. Его задержали вечером 1 февраля. Бывший установщик кондиционеров, чей бизнес пошёл под откос во время пандемии, попался на краже в торговом центре «Европолис». Подозреваемого отвезли в полицейский отдел в Свиблово, где он устроил драку с одним из правоохранителей. Силовик получил несколько ударов по голове.

Алихана заковали в наручники и передали медикам, которые госпитализировали его в психосоматическое отделение одной из столичных клиник. Пострадавший полицейский обратился за помощью в травмпункт.

Утром 2 февраля в больничной палате медики обнаружили труп Алихана. По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Подмосковье школьник покончил с собой. 12-летний ребенок ушел из жизни после того, как одноклассники начали над ним издеваться по поводу постановки на учет в полиции. Несколько лет назад мальчик украл самокат. Школьник не выдержал издевок и совершил самоубийство.