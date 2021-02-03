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Москва

Подозреваемый в краже убил себя после драки с полицейским 

Павел Тиунов 29 минут назад
Подозреваемый в краже убил себя после драки с полицейским
Фото: ТАСС
Задержанный по подозрению в краже наложил на себя руки после того, как напал на правоохранителя в отделе полиции, сообщает «Московский комсомолец». Смерть настигла предполагаемого преступника в больнице.
Речь о 35-летнем уроженце Чечни по имени Алихан, уточняют журналисты в Telegram-канале. Его задержали вечером 1 февраля. Бывший установщик кондиционеров, чей бизнес пошёл под откос во время пандемии, попался на краже в торговом центре «Европолис». Подозреваемого отвезли в полицейский отдел в Свиблово, где он устроил драку с одним из правоохранителей. Силовик получил несколько ударов по голове.
Алихана заковали в наручники и передали медикам, которые госпитализировали его в психосоматическое отделение одной из столичных клиник. Пострадавший полицейский обратился за помощью в травмпункт.
Утром 2 февраля в больничной палате медики обнаружили труп Алихана. По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Подмосковье школьник покончил с собой. 12-летний ребенок ушел из жизни после того, как одноклассники начали над ним издеваться по поводу постановки на учет в полиции. Несколько лет назад мальчик украл самокат. Школьник не выдержал издевок и совершил самоубийство.
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Происшествия , Московский комсомолец
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