Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Москве напали на полицейского 

Артём Кульша 32 минуты назад
В Москве напали на полицейского
Фото: РИА Новости
В Москве неизвестные люди напали на сотрудника полиции. Об этом сообщает «Царьград».
Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что прошедшей ночью в центре города неустановленные лица избили полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей.
Потерпевший получил ушибленную рану головы и ссадину на пальце правой руки. После нападения он обратился в дежурную часть полиции по Тверскому району. Оттуда информация об инциденте была передана в районное управление Следственного комитета. Там инициировали проведение проверки по факту произошедшего.
На днях, как сообщал «Рамблер», житель города Артема Приморского края в состоянии опьянения угнал автобус и таранил автомобили полиции, преследовавшие его. В какой-то момент полицейские стали стрелять по колесам автобуса, в результате чего тот съехал в кювет. Водитель был задержан. Он сообщил правоохранителям, что угнал автобус с целью попасть в Уссурийск.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Комментарии 3
Происшествия , СКР , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Баскетболист набросился на судью на чемпионате в Екатеринбурге
00:11
Баскетболист набросился на судью на чемпионате в Екатеринбурге
Происшествия
Дава — после разрыва с Бузовой: «Ты обнулила нас»
00:41
Дава — после разрыва с Бузовой: «Ты обнулила нас»
Шоу-бизнес
Киллер убил женщину-ювелира и закопал ее в лесу
00:31
Киллер убил женщину-ювелира и закопал ее в лесу
Происшествия Криминал
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
00:33
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
Происшествия
В Воронеже зверски убита учительница
00:42
В Воронеже зверски убита учительница
Происшествия Криминал
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
01:27
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
Армия
Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске
00:12
Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске
Происшествия Пожары
Голодные белые медведи вышли к людям
00:41
Голодные белые медведи вышли к людям
Происшествия
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
01:52
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
Происшествия Пожары
Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ
06:50
Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение