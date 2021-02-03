В Москве напали на полицейского 

Москве неизвестные люди напали на сотрудника полиции. Об этом сообщает «Царьград».

Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что прошедшей ночью в центре города неустановленные лица избили полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

Потерпевший получил ушибленную рану головы и ссадину на пальце правой руки. После нападения он обратился в дежурную часть полиции по Тверскому району. Оттуда информация об инциденте была передана в районное управление Следственного комитета . Там инициировали проведение проверки по факту произошедшего.

На днях, как сообщал «Рамблер», житель города Артема Приморского края в состоянии опьянения угнал автобус и таранил автомобили полиции, преследовавшие его. В какой-то момент полицейские стали стрелять по колесам автобуса, в результате чего тот съехал в кювет. Водитель был задержан. Он сообщил правоохранителям, что угнал автобус с целью попасть в Уссурийск.