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На месте мощного пожара в российском городе нашли тело погибшего 

Lenta.ru 56 минут назад
На месте мощного пожара в Красноярске нашли тело погибшего
Фото: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
На месте мощного пожара на складе автозапчастей в Красноярске найдено тело одного погибшего. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, в Следственном комитете (СК) агентству подтвердили информацию о гибели человека.
В ведомстве отметили, что, предположительно, погиб сотрудник склада. Трое пожарных, о смерти которых сообщалось ранее, зашли в горящее здание для поисков человека. Пропавших спасателей до сих пор не нашли, уточнили в СК.
По факту гибели человека проводится проверка, добавили в ведомстве.
О пожаре стало известно ранее, 3 февраля, ему присвоен третий ранг сложности. Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин пожара.
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Происшествия , Евгений Зиничев , МЧС , СКР , ИТАР-ТАСС , Красноярск , Красноярский Край
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