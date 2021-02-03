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Москва

Люди просят о помощи: в Москве загорелся бизнес-центр 

Артём Кульша 1 час назад
В бизнес-центре в Москве возник пожар. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.
По его данным, возгорание произошло на третьем этажа одного из бизнес-центров на Ленинградском проспекте. Среди прочих организаций в здании располагается Научно-исследовательский кинофотоинститут.

«Люди просят о помощи», — сообщает Hue.

Согласно сведениям из открытых источников, НИКФИ находится по адресу Ленинградский проспект, 47. В том же здании располагается несколько заведений общественного питания, компьютерный магазин, салон красоты и другие организации.
На месте мощного пожара в Красноярске нашли тело погибшего
27 января, как сообщал «Рамблер», на улице Наметкина в Москве во время движения загорелся пассажирский автобус маршрута т72. Водитель остановил транспортное средство и вывел пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.
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