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В Петербурге признали незаконными еще три аниме и порносайт 

ИА Regnum 1 час назад
В Петербурге признали незаконными еще три аниме и порносайт
Фото: РИА НОВОСТИ
Петербургский суд признал аниме «Ложные выводы», «Игра Дарвина» и «Сладкая жизнь» запрещенными к просмотру на территории России. Об этом 3 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.
Кировский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил административный иск районного прокурора и запретил к показу на территории России размещенные на нескольких профильных сайтах аниме «Ложные выводы», «Игра Дарвина» и «Сладкая жизнь», а также постановил заблокировать еще один сайт с порнографией.
Суд установил, что проведенная прокурором проверка показала, что на сайтах содержатся неправомерные материалы порнографического содержания, а также материалы, «ориентированные на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению», в том числе «применению насилия в отношении окружающих».
Как уточнили в суде, указанные аниме и порносайт отрицательно влияют на психику детей, к таким выводам пришли и специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.

«Представители академии подтверждают тот факт, что в видеофрагментах присутствуют натуралистические сцены, связанные с убийством, кровью, приемами лишения жизни. Указанная информация носит психотравмирующий характер, причиняет вред здоровью и развитию детей. Противоправный материал представлен в доступной для детского сознания и восприятия форме», — уточнили в ОПС.

Суд требования административного истца полностью удовлетворил.
Отметим, ранее петербургские суды запретили к просмотру на территории РФ аниме «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Князь тьмы и герои», «Загадка дьявола», «Натюрморт в серых тонах», «Клинок Маню», «Класс убийц» и другие.
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