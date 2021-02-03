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В Уфе мужчину обвинили в убийстве знакомого 

ИА Regnum 1 час назад
В Уфе мужчину обвинили в убийстве знакомого
Фото: РИА Новости
Мужчину обвинили в убийстве своего знакомого в Башкирии. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
По версии следствия, ночью с 1 на 2 февраля в Уфе трое мужчин и две девушки распивали алкогольные напитки в квартире на улице Петрозаводской у подозреваемого. В какой-то момент хозяин квартиры и его 28-летний гость поссорились и подрались.
Следователи считают, что подозреваемый ударил потерпевшего холодным оружием. После этого, потерпевший ушел из квартиры подозреваемого в гостиницу, которая находилась рядом с домом, чтобы попросить помощи. Вскоре он скончался. Скорую помощь вызвали приятели погибшего.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Подозреваемый был задержан стражами порядка. Расследование дела продолжается.
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Происшествия , СКР , Башкортостан , Уфа
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