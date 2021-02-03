Киллер убил женщину-ювелира и закопал ее в лесу

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Москва

Признание киллера в убийстве женщины-ювелира сняли на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Воронежской области задержан подозреваемый в убийстве ювелира Анжелы Волостных. 51-летнюю женщину похитили и убили по наводке ее подруги 3 октября 2020 года, в тот день она намеривалась посетить стоматолога. После расправы тело жертвы закопали в подмосковном лесу.
Задержанный признался в совершении преступления 3 октября 2020 года. Его признательные показания были зафиксированы на камеру. Запись публикует Telegram-канал «112». Мужчина заявляет, что им руководил корыстный мотив. Он хотел завладеть драгоценностями убитой.
Происшествия , Видео , Криминал
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