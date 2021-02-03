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Москва

Коллекторы парализовали работу школы из-за микрозайма родственника сотрудника 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Педагогический коллектив шелеховской школы №4 оказался под прессингом коллекторов из-за микрозайма, который взял родственник одного из сотрудников. Об этом сообщает «Вести-Иркутск».
По данным издания, в сентябре коллекторы начали звонить с угрозами директору школы и учителям.

«У одного из работников нашего учреждения родственник взял микрокредит и, к сожалению, не выплатил. Именно с меня как с руководителя требовали либо выплатить самой, либо сделать так, чтобы я выписала какую-то премию своему работнику, чтобы он рассчитался за родственника», — рассказала директор школы Людмила Прохоренко.

По ее словам, речь шла о 57 тысячах рублей. При этом звонки с угрозами поступали даже ночью.
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Давление на учителей прекратилось после того, как в ситуацию вмешались правоохранительные органы, а судебные приставы составили протокол об административном правонарушении микрофинансовой организации и направили его в суд. В итоге суд принял решение оштрафовать организацию на 100 тысяч рублей.
«Рамблер» писал, что ранее президент России Владимир Путин попросил главу Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Дмитрия Аристова взять работу коллекторов под контроль. Он отметил, что то, «с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций, просто переходит иногда всякие границы».
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Происшествия , Видео , Дмитрий Аристов , Владимир Путин , МВД
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