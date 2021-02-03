«У одного из работников нашего учреждения родственник взял микрокредит и, к сожалению, не выплатил. Именно с меня как с руководителя требовали либо выплатить самой, либо сделать так, чтобы я выписала какую-то премию своему работнику, чтобы он рассчитался за родственника», — рассказала директор школы Людмила Прохоренко.