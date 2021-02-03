В Екатеринбурге осудили убийцу заводчицы породистых собак

Екатеринбурге ранее судимый гражданин осуждён за убийство женщины, которая разводила породистых собак. Об этом сообщает свердловское областное управление СКР.

По данным следствия, в апреле 2020 года 51-летний гражданин был пьян и поругался со своей знакомой 1976 года рождения. Это произошло в одном из коллективных садов. А затем он дождался, пока та ляжет отдыхать, и топором нанёс ей удар по голове. Женщина скончалась на месте.