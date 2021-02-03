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Житель Екатеринбурга осуждён за убийство заводчицы породистых собак 

ИА Regnum 26 минут назад
В Екатеринбурге осудили убийцу заводчицы породистых собак
Фото: РИА НОВОСТИ
В Екатеринбурге ранее судимый гражданин осуждён за убийство женщины, которая разводила породистых собак. Об этом сообщает свердловское областное управление СКР.
По данным следствия, в апреле 2020 года 51-летний гражданин был пьян и поругался со своей знакомой 1976 года рождения. Это произошло в одном из коллективных садов. А затем он дождался, пока та ляжет отдыхать, и топором нанёс ей удар по голове. Женщина скончалась на месте.
Убийца скрылся с места преступления, но затем сдался полицейским. Собак, а их в доме находилось несколько десятков, передали волонтёрам. За убийство гражданин получил девять лет. Отбывать их он будет в колонии особого режима.
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Происшествия , ФСИН , Екатеринбург , Московская область , Свердловская Область , Свердловский
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