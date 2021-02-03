Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Ростуризма по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.
"Ведомство усмотрело признаки нарушения Закона о защите конкуренции в действиях Ростуризма при проведении конкурса на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма", — указано в сообщении.
По данным ФАС, действия Ростуризма при проведении конкурсного отбора могли привести к нарушению конкуренции.
Ранее ФАС обнаружила нарушения антимонопольного законодательства в работе сервиса Booking.