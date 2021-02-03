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Московский омбудсмен посетит Навального 

Газета.Ru 1 час назад
Московский омбудсмен посетит Навального
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева намерена посетить Алексея Навального, сообщает РИА "Новости".
Посещение состоится после решения вопросов с задержанными на несанкционированных акциях в столице, отметила Потяева. Она пояснила, что вопросы, связанные с задержанными, являются первоочередными и "горящими".
Ранее суд отменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима. Фактически он проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев.
30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 года условно по делу "Ив Роше" с испытательным сроком в 5 лет, несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу. В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навального на 1 год, до 30 декабря 2020 года.
Таким образом, с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам. Навальный стал, возможно, единственным человеком в России, у которого было два условных срока одновременно.
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Комментарии 1
Происшествия , Ив Роше , Алексей Навальный , Татьяна Потяева , ФСИН , РИА Новости
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