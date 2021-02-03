Голодные белые медведи вышли к людям

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На Чукотке белые медведи вышли к людям. Три полярных хищника были замечены местными жителями села Нешкан. Вышедшие со стороны Чукотского моря звери бродили в окрестностях населенного пункта в поисках еды.

Администрация попросила жителей проявлять бдительность при выходе на улицу. В связи с опасной ситуацией добровольцы села организовали круглосуточное наблюдение.

На снятых очевидцами кадрах, животные едят найденную добычу под собачий лай. Видимо, местные псы пытаются прогнать со своей территории незваных гостей.