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Москва

Москвичку насмерть завалило мусором в собственной квартире 

Lenta.ru 1 час назад
Москвичку насмерть завалило мусором в собственной квартире
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»
В Москве полицейским пришлось больше пяти часов копаться в мусоре, чтобы найти тело погибшей пенсионерки. Женщину насмерть завалило отходами в собственной квартире, сообщает «Московский комсомолец».
На плохой запах, исходящий из квартиры в доме на Живописной улице, пожаловались соседи. Прибывшие на место сотрудники полиции решили вскрыть дверь. Внутри они обнаружили горы мусора — мешки буквально занимали все жилое помещение. В грудах хлама нашлись своеобразные тоннели, по которым хозяйка, судя по всему, и передвигалась. Квартира кишела тараканами. Для вывоза отходов пришлось вызвать работников коммунальных служб.
Спустя пять с половиной часов после начала работ в коридоре нашли труп владелицы жилья. Предположительно, женщина скончалась несколько дней назад. В полиции считают, что ее просто завалило отходами, когда она в очередной раз пробиралась по «норам».
Соседи по подъезду сообщили, что женщина была одинокой, ее никто не навещал. На протяжении последних 20 лет она приносила мусор домой, при этом гостей никогда не пускала. Жители дома пытались жаловаться на пенсионерку, но это ни к чему не привело.
Жильцами «мусорных» квартир в большинстве случаев оказываются люди с нарушениями психики. Патологическим накопительством (хординг, или синдром Плюшкина) страдают, как правило, люди пожилого возраста. Также хординг может стать следствием черепно-мозговых травм, проблем с сосудами мозга, упадка сил при депрессии и шизофрении.
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Происшествия , Московский комсомолец
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