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Пожарные погибли при тушении пожара в Красноярске 

Артём Кульша 11 минут назад
Трое пожарных погибли при тушении пожара в Красноярске
Фото: РИА Новости
В Красноярске трое пожарных погибли при тушении пожара на складе автозапчастей. Об этом сообщает ТАСС.
Около 10:39 по местному времени в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина, 60/1, возникло возгорание на площади 800 квадратных метров. Спасатели присвоили пожару второй ранг сложности. Позже площадь возгорания выросла до 3,5 тысячи квадратных метров, а ранг сложности пожара был увеличен до третьего. В какой-то момент кровля склада обрушилась по всей площади.
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В администрации склада сообщили спасателям, что людей внутри нет, а очевидцы — что там могли находиться один-два человека. Наличие людей на складе проверяют пять звеньев газодымозащитной службы. В какой-то момент связь с первым звеном из троих человек был потеряна.
Собеседник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что пожарные погибли. Согласно предварительной информации, они попали под обрушение кровли.
В Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края сообщили, что в течение дня специалисты ведомства и передвижная эколаборатория будут мониторить экологическую обстановку на месте пожара. Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать комиссию по расследованию причин его возникновения.
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Происшествия , Евгений Зиничев , МЧС , МВД , ИТАР-ТАСС
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