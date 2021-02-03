Трое пожарных погибли при тушении пожара в Красноярске

Красноярске трое пожарных погибли при тушении пожара на складе автозапчастей. Об этом сообщает ТАСС.

Около 10:39 по местному времени в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина, 60/1, возникло возгорание на площади 800 квадратных метров. Спасатели присвоили пожару второй ранг сложности. Позже площадь возгорания выросла до 3,5 тысячи квадратных метров, а ранг сложности пожара был увеличен до третьего. В какой-то момент кровля склада обрушилась по всей площади.

В администрации склада сообщили спасателям, что людей внутри нет, а очевидцы — что там могли находиться один-два человека. Наличие людей на складе проверяют пять звеньев газодымозащитной службы. В какой-то момент связь с первым звеном из троих человек был потеряна.

Собеседник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что пожарные погибли. Согласно предварительной информации, они попали под обрушение кровли.