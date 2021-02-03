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В Саратове на 83-летнюю женщину с крыши упала наледь 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
В Саратове на 83-летнюю женщину с крыши упала наледь
Фото: РИА Новости
В Саратове организована доследственная проверка после травмирования 83-летней женщины в результате падения льда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.
Предварительно, днем 2 февраля на пожилую женщину, проходившую мимо дома №53 по улице Горького в Саратове, с высоты упала наледь, в результате женщина получила травмы. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.
Следователи осмотрели место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Саратовской области 23 и 24 января из-за неочищенных крыш пострадали шесть жителей. Так, от падения сосулек в субботу в Заводском районе Саратова погиб 12-летний ребенок. По улице Советской пострадала 46-летняя женщина, которую госпитализировали с травмами средней степени тяжести. В результате падений из-за гололеда различные травмы получили четыре человека, в том числе 13-летний подросток.
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Происшествия , Москва , Саратов , Саратовская Область
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