В Саратове на 83-летнюю женщину с крыши упала наледь 

В Саратове организована доследственная проверка после травмирования 83-летней женщины в результате падения льда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Предварительно, днем 2 февраля на пожилую женщину, проходившую мимо дома №53 по улице Горького в Саратове, с высоты упала наледь, в результате женщина получила травмы. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Следователи осмотрели место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Саратовской области 23 и 24 января из-за неочищенных крыш пострадали шесть жителей. Так, от падения сосулек в субботу в Заводском районе Саратова погиб 12-летний ребенок. По улице Советской пострадала 46-летняя женщина, которую госпитализировали с травмами средней степени тяжести. В результате падений из-за гололеда различные травмы получили четыре человека, в том числе 13-летний подросток.