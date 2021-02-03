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В Воронеже учительницу математики зарезали по пути домой 

Павел Тиунов 22 минуты назад
В Воронеже учительницу математики зарезали по пути домой
Фото: РИА Новости
Учительницу математики зверски убили, нанеся ей несколько ножевых ранений, сообщает «Комсомольская правда». Не исключено, что педагог пала жертвой обычного грабителя.
Трагедия произошла вечером 2 февраля в Северном микрорайоне. Женщина, которая работала в городской средней школе №1, возвращалась домой, разговаривая по телефону с подругой. У надземного перехода рядом с остановкой «Гостиница Спутник» на нее напали с ножом. Учительница только успела крикнуть собеседнице в трубку, что ее «убивают». Подруга вызвала полицию, но правоохранители помочь потерпевшей не успели.
Впоследствии на теле учительницы эксперты насчитали не менее 7 ножевых ранений — в шею, грудь, спину. Педагог скончалась на месте. Одна из версий причин произошедшего — ограбление. У женщины похитили сумку и мобильный телефон. Розыск вероятного преступника продолжается.
Ранее, как сообщал «Рамблер», столичные полицейские задержали 38-летнего прораба, которого подозревают в жестокой расправе над двумя коллегами. 30 января в поселке Коммунарка трое мужчин собрались за столом в квартире на улице Липовый парк. Коллеги по работе злоупотребили спиртным, разгорелась ссора, в результате которой прораб схватил со стола нож и бросился на своих собутыльников. 36-летний рабочий, получив удары в шею и грудь скончался на месте. Его 29-летний товарищ со смертельными ранениями смог выползти в коридор, где впоследствии тоже умер. Вероятного убийцу задержали. Возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Комсомольская правда
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