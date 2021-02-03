Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске

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Москва

Опубликовано видео масштабного пожара в Красноярске 

Алевтина Жаркова 29 минут назад
Крупный пожар тушат в Красноярске. Возгорание возникло на складе магазина автозапчастей «Автотрейд», находящегося на улице Калинина. Соответствующее видео с места событий публикует Telegram-канал Life SHOT.
Огонь распространился на площадь в 3,5 тысячи квадратных метров, кровля строения обрушилась. На месте работают 118 человек и 37 единиц спецтехники.
В ходе тушения пожара в горящем здании пропали три спасателя, которые не выходят на связь больше часа. По предварительным данным, они могли погибнуть в огне.
Происшествия , Видео , Пожары
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