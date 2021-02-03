В Москве раскрыли убийство ювелира Анжелы Волостных

Москве раскрыто дело об убийстве ювелира Анжелы Волостных. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

3 октября знакомые 51-летней Волостных обратились в полицию с заявлением об ее исчезновении, потому что не смогли с ней связаться. Полицейские установили, что двое неизвестных людей похитили женщину возле подъезда ее дома на улице Багрицкого.

С тех пор правоохранители разыскивали подозреваемых. Вчера в Воронежской области они задержали по подозрению в убийстве ювелира мужчину по имени Дмитрий Каландаров. Он дал признательные показания о том, что по наводке подруги Волостных с подельником похитил женщину, украл у нее ювелирные украшения, после чего убил и закопал тело в лесу в Московской области.