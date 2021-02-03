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В Москве раскрыли убийство бизнесвумен Анжелы Волостных 

Артём Кульша 35 минут назад
В Москве раскрыли убийство ювелира Анжелы Волостных
Фото: соцсети
В Москве раскрыто дело об убийстве ювелира Анжелы Волостных. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
3 октября знакомые 51-летней Волостных обратились в полицию с заявлением об ее исчезновении, потому что не смогли с ней связаться. Полицейские установили, что двое неизвестных людей похитили женщину возле подъезда ее дома на улице Багрицкого.
С тех пор правоохранители разыскивали подозреваемых. Вчера в Воронежской области они задержали по подозрению в убийстве ювелира мужчину по имени Дмитрий Каландаров. Он дал признательные показания о том, что по наводке подруги Волостных с подельником похитил женщину, украл у нее ювелирные украшения, после чего убил и закопал тело в лесу в Московской области.
В январе, как сообщал «Рамблер», в Ростовской области сотрудники полиции обнаружили тела пропавших в 2015 году Натальи Семеновой и ее сына Ярослава и задержали по подозрению в совершении преступления ранее неоднократно судимого Сергея Шилова.
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Происшествия , Наталья Семенова , Сергей Шилов
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