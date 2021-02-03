Житель Курска изуродовал лицо посетителю магазина разбитой бутылкой

Следствие считает, что курянин, находясь в магазине, оскорбил потерпевшего. Между мужчинами возник конфликт. Обвиняемый взял стеклянную бутылку и начал избивать посетителя по голове, а когда бутылка разбилась, он продолжил бить мужчину по лицу.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, курянину может грозить лишение свободы до 8 лет. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.