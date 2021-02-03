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Курянин разбитой бутылкой изуродовал лицо посетителю магазина 

Курская правда 47 минут назад
Житель Курска изуродовал лицо посетителю магазина разбитой бутылкой
Фото: РИА Новости
Следствие считает, что курянин, находясь в магазине, оскорбил потерпевшего. Между мужчинами возник конфликт. Обвиняемый взял стеклянную бутылку и начал избивать посетителя по голове, а когда бутылка разбилась, он продолжил бить мужчину по лицу.
Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, курянину может грозить лишение свободы до 8 лет. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.
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