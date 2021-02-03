Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса

Трех человек сняли с рейса Казань — Москва до вылета из аэропорта. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».
Двое 35— летних жителей Татарстана употребляли спиртные напитки и ругались на бортпроводников, а 36-летний москвич пытался их вразумить. Но желая утихомирить дебоширов, мужчина сам оказался в числе тех, кого полицейские вывели из салона лайнера. Вступив с хулиганами в перепалку, он не стеснялся в выражениях и обругал их матом.
В отношении всех задержанных правоохранители составили административные протоколы по различным статьям.