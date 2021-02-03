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Суд в Новосибирской области вернул в госсобственность проданный участок с кладбищем 

ТАСС 1 час назад
Суд в Новосибирской области вернул в госсобственность участок с кладбищем
Фото: РИА Новости
Суд в Новосибирской области по иску прокуратуры вернул в государственную собственность проданный частному лицу в результате незаконных действий участок, на котором располагалось кладбище с захоронениями, сообщает прокуратура региона.

"Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме, что позволило сохранить на общественном кладбище существующие захоронения и возвратить земельный участок в государственную (неразграниченную) собственность", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2015 году администрация Новосибирского района и акционерное общество "Пригородное" заключили договор купли-продажи земельного участка площадью более 74 га. Позднее этот участок был реализован в частную собственность другому лицу. На этом участке располагается кладбище "Клещихинское" и имеются захоронения.
Прокуратура провела по данному факту проверку и сделала вывод, что заключение такой сделки стало возможно из-за незаконных действий заместителя руководителя регионального управления Росреестра. На этом основании надзорный орган обратился в суд с требованием признать договор незаконным и вернуть участок. Решение суда еще не вступило в законную силу.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Росреестр , Новосибирск , Новосибирская Область
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