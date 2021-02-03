Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео 

3 февраля 33-летний житель города Артем в Приморском крае в состоянии алкогольного опьянения угнал автобус Hyundai County, совершил ДТП и попытался скрыться от погони.

«Уходя от погони, лихач таранил патрульные автомобили, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», — говорится в сообщении полиции.

Сейчас злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК (неправомерное завладения транспортным средством без цели хищения). Стало известно, что у угонщика никогда не было водительских прав. По его словам, он угнал автобус, чтобы доехать до Уссурийска. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян.