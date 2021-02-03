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В Красноярске загорелся автомобильный склад 

РИА Новости и ещё 25 1 час назад
В Красноярске загорелся автомобильный склад
Фото: ТАСС
В Красноярске горит склад атозапчастей, обрушилась кровля, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.
О пожаре на улице Калинина стало известно в 10:39 по местному времени (6:39 мск). Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, пожару присвоили второй ранг сложности.
Позже на складе обрушилась кровля, а площадь пожара увеличилась до трех с половиной тысяч квадратных метров. Ранг сложности повысили до третьего.
По предварительным данным, на складе может находиться человек.
В тушении принимают участие 110 человек и 33 единицы техники. На место происшествия направлена передвижная экологическая лаборатория краевого Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды.
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Происшествия , МЧС , Красноярск , Красноярский Край , Москва
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