В Красноярске загорелся автомобильный склад 

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Красноярске горит склад атозапчастей, обрушилась кровля, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС

О пожаре на улице Калинина стало известно в 10:39 по местному времени (6:39 мск). Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, пожару присвоили второй ранг сложности.

Позже на складе обрушилась кровля, а площадь пожара увеличилась до трех с половиной тысяч квадратных метров. Ранг сложности повысили до третьего.

По предварительным данным, на складе может находиться человек.

В тушении принимают участие 110 человек и 33 единицы техники. На место происшествия направлена передвижная экологическая лаборатория краевого Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды.