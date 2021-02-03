Видеообращение россиянина из тюрьмы Занзибара 

В тюрьме острова Занзибар за убийство 23-летней давности продолжает отбывать свое пожизненное наказание россиянин Дмитрий Косяков. В 1997 году трое молодых людей Дима Косяков, Иван Очиров и Леша Сотников попали на остров вместе с родителями, которые приехали туда по работе.

Когда 15-летний Алексей был найден мертвым у себя дома, вину повесили на 19-летнего Дмитрия и 18-летнего Ивана, а главным доказательством стали показания местного шестилетнего мальчика, который видел мотоцикл Дмитрия возле того дома в день убийства. Мать Дмитрия Косякова обратилась к властям острова и просит амнистировать сына.