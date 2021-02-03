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Видеообращение россиянина из тюрьмы Занзибара 

Вадим Дроздов 25 минут назад
В тюрьме острова Занзибар за убийство 23-летней давности продолжает отбывать свое пожизненное наказание россиянин Дмитрий Косяков. В 1997 году трое молодых людей Дима Косяков, Иван Очиров и Леша Сотников попали на остров вместе с родителями, которые приехали туда по работе.
Когда 15-летний Алексей был найден мертвым у себя дома, вину повесили на 19-летнего Дмитрия и 18-летнего Ивана, а главным доказательством стали показания местного шестилетнего мальчика, который видел мотоцикл Дмитрия возле того дома в день убийства. Мать Дмитрия Косякова обратилась к властям острова и просит амнистировать сына.
Происшествия , Видео
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