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В Новосибирске более 2,5 тысячи жителей остались без света 

РИА Новости и ещё 2 4 часа назад
В Новосибирске более 2,5 тысячи жителей остались без света
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области
Более 2,5 тысячи жителей микрорайона "Чистая слобода" в Новосибирске в ночь на среду остались без электричества из-за повреждения кабельных линий при несанкционированных земляных работах, прокуратура организовала проверку.

"В результате несанкционированных работ по проколу грунта, проведенных сторонними лицами, произошло повреждение трех кабельных линий 10 кВ на участке, принадлежащем АО "РЭС". Это привело к нарушению электроснабжения в Ленинском районе Новосибирска. Под отключение попали пять абонентских трансформаторных подстанций, 16 многоквартирных домов с размещенными в них тепловыми пунктами, один детский сад. Общая численность населения, попавшего под отключение, составляет более 2,5 тысячи человек", — говорится в сообщении РЭС.

В электросетях уточнили, что сообщение о повреждении поступило в 23.45 вторника (19.45 мск). Бригады филиала "РЭС" "Новосибирские городские электрические сети" выехали на место, где обнаружили брошенную установку горизонтального направленного бурения.

"На время проведения работ АО "РЭС" организовано предоставление резервных источников электроснабжения для подключения ряда потребителей. В течение ночи была запитана одна из абонентских подстанций, от которой подключены несколько многоквартирных домов, это позволило обеспечить работу пунктов теплоснабжения, размещенных в этих домах. В ближайшее время к резервным источникам будут подключены детский сад и оставшиеся абонентские подстанции", — сообщили в компании. Восстановительные работы продолжаются.

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ и электроэнергетики в связи с ЧП.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц и эксплуатирующих (управляющих) организаций по обеспечению соблюдения прав граждан на получение коммунальной услуги (коммунальных ресурсов). При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования", — информирует надзорное ведомство.

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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Новосибирск , Новосибирская Область
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