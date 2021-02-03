В Новосибирске более 2,5 тысячи жителей остались без света 

"На время проведения работ АО "РЭС" организовано предоставление резервных источников электроснабжения для подключения ряда потребителей. В течение ночи была запитана одна из абонентских подстанций, от которой подключены несколько многоквартирных домов, это позволило обеспечить работу пунктов теплоснабжения, размещенных в этих домах. В ближайшее время к резервным источникам будут подключены детский сад и оставшиеся абонентские подстанции", — сообщили в компании. Восстановительные работы продолжаются.