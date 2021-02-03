В Новосибирске более 2,5 тысячи жителей остались без света 

"В результате несанкционированных работ по проколу грунта, проведенных сторонними лицами, произошло повреждение трех кабельных линий 10 кВ на участке, принадлежащем АО "РЭС". Это привело к нарушению электроснабжения в Ленинском районе Новосибирска. Под отключение попали пять абонентских трансформаторных подстанций, 16 многоквартирных домов с размещенными в них тепловыми пунктами, один детский сад. Общая численность населения, попавшего под отключение, составляет более 2,5 тысячи человек", — говорится в сообщении РЭС.
"На время проведения работ АО "РЭС" организовано предоставление резервных источников электроснабжения для подключения ряда потребителей. В течение ночи была запитана одна из абонентских подстанций, от которой подключены несколько многоквартирных домов, это позволило обеспечить работу пунктов теплоснабжения, размещенных в этих домах. В ближайшее время к резервным источникам будут подключены детский сад и оставшиеся абонентские подстанции", — сообщили в компании. Восстановительные работы продолжаются.
"В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц и эксплуатирующих (управляющих) организаций по обеспечению соблюдения прав граждан на получение коммунальной услуги (коммунальных ресурсов). При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования", — информирует надзорное ведомство.