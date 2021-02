Видео невероятной истории Сэра Тома Мура 

2 февраля 2021 года в возрасте 100 скончался знаменитый британский ветеран Второй мировой войны Сэр Том Мур

6 апреля 2020 года, когда приближался его сотый день рождения, Мур начал кампанию по сбору средств для ассоциации NHS Charities Together, группы благотворительных организаций поддержки и добровольцев, ухаживающих за пациентами с COVID-19 в британских службах здравоохранения во время пандемии коронавируса. Его целью стало завершить сто 25-метровых кругов у своего сада, десять кругов в день, с помощью ходунков, под девизом "Tom’s 100th Birthday Walk For The NHS". Страница социальной платформы по сбору средств JustGiving, посвящённая Тому Муру сообщила, что к 21:00 24 апреля 2020 было собрано свыше 28,7 млн фунтов стерлингов.