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Видео невероятной истории Сэра Тома Мура 

Вадим Дроздов 39 минут назад
2 февраля 2021 года в возрасте 100 скончался знаменитый британский ветеран Второй мировой войны Сэр Том Мур.
6 апреля 2020 года, когда приближался его сотый день рождения, Мур начал кампанию по сбору средств для ассоциации NHS Charities Together, группы благотворительных организаций поддержки и добровольцев, ухаживающих за пациентами с COVID-19 в британских службах здравоохранения во время пандемии коронавируса. Его целью стало завершить сто 25-метровых кругов у своего сада, десять кругов в день, с помощью ходунков, под девизом "Tom’s 100th Birthday Walk For The NHS". Страница социальной платформы по сбору средств JustGiving, посвящённая Тому Муру сообщила, что к 21:00 24 апреля 2020 было собрано свыше 28,7 млн фунтов стерлингов.
Происшествия , Видео , Том Мур
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