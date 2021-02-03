Пропавшего без вести жителя Тульской области нашли в психлечебнице

В Павлодаре в психлечебнице нашли жителя Тульской области, считавшегося пропавшим без вести после того, как он приехал в Казахстан за наследством, сообщает департамент полиции Павлодарской области.
В ведомстве рассказали, что 28 января в полицию обратилась администратор одной из местных гостиниц. Она заявила, что постоялец покинул гостиничный номер два дня назад и буквально исчез. В частности, мужчина не отвечал на звонки.
Вскоре полицейские выяснили, что россиянин приехал в страну с целью продать квартиру умершей матери.
"В конце декабря, успешно продав квартиру, денежные средства от продажи квартиры мужчина положил в банк", — пояснил начальник управления криминальной полиции Балгабай Капаров.
Розыск вывел стражей порядка на Центр психического здоровья, где мужчина проходил курс лечения. Причина, по которой россиянин оказался там, не уточняется.