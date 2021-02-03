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Москва

Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице 

РИА Новости и ещё 1 4 часа назад
Пропавшего без вести жителя Тульской области нашли в психлечебнице
Фото: ТАСС
В Павлодаре в психлечебнице нашли жителя Тульской области, считавшегося пропавшим без вести после того, как он приехал в Казахстан за наследством, сообщает департамент полиции Павлодарской области.
В ведомстве рассказали, что 28 января в полицию обратилась администратор одной из местных гостиниц. Она заявила, что постоялец покинул гостиничный номер два дня назад и буквально исчез. В частности, мужчина не отвечал на звонки.
Вскоре полицейские выяснили, что россиянин приехал в страну с целью продать квартиру умершей матери.

"В конце декабря, успешно продав квартиру, денежные средства от продажи квартиры мужчина положил в банк", — пояснил начальник управления криминальной полиции Балгабай Капаров.

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Розыск вывел стражей порядка на Центр психического здоровья, где мужчина проходил курс лечения. Причина, по которой россиянин оказался там, не уточняется.
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Комментарии 1
Происшествия , Павлодар , Тульская Область
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