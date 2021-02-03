В Хабаровском крае застрелили убившую охотника тигрицу 

«Тигрица была отстреляна в 200 м от метеостанции «Мопау», расположенной в Ванинском муниципальном районе при попытке нападения на сотрудника министерства природных ресурсов Хабаровского края», — говорится в сообщении и уточняется, что в результате этого нет пострадавших среди людей.