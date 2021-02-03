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В Хабаровском крае застрелили убившую охотника тигрицу 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
В Хабаровском крае застрелили убившую охотника тигрицу
Фото: РИА Новости
Тигрица-людоед, которая в январе текущего года убила охотника в Ванинском районе Хабаровского края, застрелена специалистами. Об этом 3 февраля сообщается на сайте министерства природных ресурсов региона.
В сообщении уточняется, что на территории Ванинского района закончены мероприятия по отлову тигрицы-людоеда, которая 9 января нынешнего года напала и убила человека около зимовья в верховье реки Буту Ванинского муниципального района.

«Тигрица была отстреляна в 200 м от метеостанции «Мопау», расположенной в Ванинском муниципальном районе при попытке нападения на сотрудника министерства природных ресурсов Хабаровского края», — говорится в сообщении и уточняется, что в результате этого нет пострадавших среди людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля стало известно, что волки за месяц нанесли ущерб сельскому хозяйству Республики Тува на 1 млн рублей.
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Происшествия , Минприроды , Хабаровск , Хабаровский Край
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