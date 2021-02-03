Экс-глава центра ядерной медицины России объявлен в розыск 

Олег Козин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Об этом изданию РБК сообщили в Следственном комитете.
Хорошёвский суд Москвы избрал Козину меру пресечения в виде заочного заключения под стражу. По неофициальным сведениям, бывший руководитель центра ядерной медицины и его заместитель в 2020 году создали преступную группировку для хищения бюджетных средств.
Помимо этого, предприятие фигурировало в сообщениях о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный.