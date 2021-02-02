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МЧС выяснит причины пожара в детском доме на северо-востоке Москвы 

Вечерняя Москва и ещё 1 2 часа назад
МЧС выяснит причины пожара в детском доме в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
МЧС выясняет причины пожара, который произошел в детском доме на северо-востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства по СВАО.
Сообщение о возгорании поступило в 19:44 по московскому времени, сообщил заместитель начальника местного управления МЧС Сергей Балонин. От уточнил, что пожар произошел на третьем этаже здания.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло по адресу улица Полярная, дом 54, строение 3. После вызова на место происшествия оперативно выехала пожарная бригада.

— Первые силы были направлены на поиск и эвакуацию людей. Было организовано взаимодействие с администрацией объекта, до прибытия пожарной охраны эвакуация детей была произведена в полном составе. В помещениях людей нет… Организована вентиляция помещений, — сказал пожарный.

Балонин отметил, что в результате пожара никто не пострадал. Огонь был ликвидирован в 20:16 по московскому времени, сообщает РИА Новости.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Москва
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