У российского дипломата изъяли 60 тысяч долларов в Молдавии

Таможенная служба Молдавии изъяла у российского дипломата более 60 тысяч долларов, которые он не задекларировал, собираясь улететь из республики, деньги ему вернут, если будет доказано, что они получены законным способом.

Ранее пресс-офицер Таможенной службы Молдавии Раиса Новицки сообщила РИА Новости, что российский дипломат пытался выехать из республики с большой суммой денег, отказавшись ее декларировать, но ему не позволили покинуть страну.

"Таможенная служба была проинформирована пограничной полицией о наличии серьезных оснований полагать, что личный багаж дипломата, аккредитованного в Кишиневе, содержит предметы, вывоз которых запрещен законодательством Молдавии.

В результате проверки, проведенной таможенниками с согласия и в присутствии дипломата, в его багаже ​​была обнаружена незаявленная иностранная валюта, если будет доказано, что деньги получены в качестве зарплаты или иным законным путем, то их вернут", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Таможенной службы.

В таможне отметили, что дипломат пытался вывезти из страны более 60 тысяч долларов. Мужчину не задержали, поскольку это противоречит международным конвенциям.

В посольстве России инцидент в аэропорту Кишинева пока не прокомментировали.

Согласно местному законодательству, физические лица могут вывезти из Молдавии без декларации не больше 10 тысяч евро (или аналог этой суммы в другой валюте).