Чехия предоставила убежище экс-подрядчику космодрома Восточный

МВД Чехии приняло решение предоставить временное убежище в республике российскому предпринимателю Виталию Гинзбургу, обвиняемому в России, — сообщила ТАСС его адвокат Марина Мусилова.

Адвокат добавила, что временное убежище, которое носит международный характер, предоставлено россиянину на один год. Затем чешские власти вновь могут начать рассматривать вопрос о его экстрадиции в Россию.

Ранее Гинзбург был задержан чешскими правоохранительными органами и провёл два года в предварительном заключении. В России он объявлен в международный розыск в марте 2019 года. Отмечается, что вменяемый Гинзбургу ущерб, составляет более 680 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов космодрома Восточный возбуждены в Амурской области. Хищения на сумму более 250 млн рублей выявлены при строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара». Следователи 20 ноября провели первые обыски и выемки документов.

По предварительным данным, деньги похитили в два этапа по одной схеме в ЗАТО Циолковский. Руководители ООО «Поволжское строительное предприятие», которое было исполнителем гособоронзаказа, с 2018 по 2019 год предоставили в Управление федерального казначейства Татарстана заведомо ложные сведения.

Они касались оплаты по договорам аренды спецтехники с ООО «Трио-ВИС». При этом работы по договорам не проводились, но на счёт «Трио-ВИС» Управление казначейства перечислило 13,8 млн рублей. Второй раз дополнительно переводились 242,6 млн рублей на счета ООО «Дорстрой» и «Трио-ВИС».