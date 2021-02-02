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Москва

Власти Чехии предоставили убежище экс-подрядчику космодрома Восточный 

News.ru 17 минут назад
Чехия предоставила убежище экс-подрядчику космодрома Восточный
Фото: РИА Новости
Бывший подрядчик космодрома Восточный Виталий Гинзбург получил временное убежище в Чехии. В России он заочно арестован.

МВД Чехии приняло решение предоставить временное убежище в республике российскому предпринимателю Виталию Гинзбургу, обвиняемому в России, — сообщила ТАСС его адвокат Марина Мусилова.

Адвокат добавила, что временное убежище, которое носит международный характер, предоставлено россиянину на один год. Затем чешские власти вновь могут начать рассматривать вопрос о его экстрадиции в Россию.
Экс-подрядчика космодрома Восточный задержали в Чехии по делу о растрате
Ранее Гинзбург был задержан чешскими правоохранительными органами и провёл два года в предварительном заключении. В России он объявлен в международный розыск в марте 2019 года. Отмечается, что вменяемый Гинзбургу ущерб, составляет более 680 млн рублей.
Как писал NEWS.ru, уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов космодрома Восточный возбуждены в Амурской области. Хищения на сумму более 250 млн рублей выявлены при строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара». Следователи 20 ноября провели первые обыски и выемки документов.
По предварительным данным, деньги похитили в два этапа по одной схеме в ЗАТО Циолковский. Руководители ООО «Поволжское строительное предприятие», которое было исполнителем гособоронзаказа, с 2018 по 2019 год предоставили в Управление федерального казначейства Татарстана заведомо ложные сведения.
Они касались оплаты по договорам аренды спецтехники с ООО «Трио-ВИС». При этом работы по договорам не проводились, но на счёт «Трио-ВИС» Управление казначейства перечислило 13,8 млн рублей. Второй раз дополнительно переводились 242,6 млн рублей на счета ООО «Дорстрой» и «Трио-ВИС».
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Происшествия , Виталий Гинзбург , Федеральное казначейство , МВД , ИТАР-ТАСС , Амурская Область , Чехия
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