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Москва

Детский дом загорелся на Полярной улице в Москве 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Детдом загорелся в Москве
Фото: РИА Новости
В столице в Северном Медведково на Полярной улице произошел пожар в детском доме. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарно-спасательные подразделения приступили к разведке», — сообщает МЧС России по г. Москва.

В правом крыле здания сильное задымление. Пожару присвоен ранг 1БИС. На данный момент происходит эвакуация подопечных и персонала. На месте работают экстренные службы.
Подробная информация уточняется.
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Происшествия , МЧС , Москва
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