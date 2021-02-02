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Два сотрудника ФБР погибли в результате стрельбы во Флориде 

ТАСС 1 час назад
Два сотрудника ФБР погибли в результате стрельбы во Флориде
Фото: globallookpress.com
По меньшей мере два сотрудника Федерального бюро расследований (ФБР) США погибли в результате стрельбы при попытке провести обыск в одном из жилых домов в штате Флорида. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте отделения ФБР в Майами.
Как сообщалось ранее, инцидент со стрельбой произошел примерно в 06:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск) в городе Санрайз (штат Флорида). Сотрудники ФБР прибыли с ордером на обыск дома, хозяин которого, предположительно, хранил видеоматериалы сексуального характера с участием детей. В ответ на это хозяин открыл стрельбу.

"Два агента ФБР погибли, трое ранены", — указывается в заявлении.

Двое пострадавших доставлены в ближайшую больницу, их жизням ничего не угрожает.
По данным ФБР, правоохранителям удалось устранить нападавшего. Проводится расследование обстоятельств инцидента.
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Происшествия , В мире , Майами , Нью-Йорк , США
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