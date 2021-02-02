Мужчина проник на взлетную полосу аэропорта в Сочи

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Сотрудники службы авиационной безопасности задержали мужчину, который проник на взлётную полосу Международного аэропорта Сочи

"Мужчина пытался проникнуть на взлетно-посадочную полосу аэропорта и был задержан сотрудниками службы безопасности. В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведётся проверка. Нарушитель передан полицейским", — сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Инцидент произошел во вторник в 16.20. Нарушителем оказался молодой человек 1997 года рождения.

О мотивах мужчины не сообщается. Проводится проверка всех обстоятельств.