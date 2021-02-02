Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Прокурор заявила о ненадлежащем контроле ФСИН за Навальным 

Вероника Полынина 1 час назад
Прокурор заявила о ненадлежащем контроле ФСИН за Навальным
Фото: вДудь/YouTube.com
Прокурор попросила суд вынести частное представление главе уголовно-исполнительной комиссии, отвечавшей за надзор над Алексеем Навальным (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), передает ТАСС.

«Прошу суд вынести частное представление начальнику уголовно-исполнительной инспекции номер 15 (осуществлявшей надзор за Навальным) и обратить внимание начальника УФСИН по Москве на ненадлежащее осуществления контроля за Навальным в период его испытательного срока», — заявила прокурор во время выездного заседания Симоновского суда в Мосгорсуде.

Как сообщал «Рамблер», в 2014 году Навальный был признан виновным и приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года по делу «Ив Роше». С 3 марта 2015 года он находится на учете филиалов УФСИН по Москве. На него была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц вплоть до истечения 29 декабря 2020-го назначенного ему испытательного срока.
В январе Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд заменить условное наказание на реальное для Навального, потому что в январе-августе прошлого года задержанный минимум шесть раз не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни.
Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
Комментарии
Происшествия , Ив Роше , Алексей Навальный , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , Мосгорсуд , ФСИН , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
00:05
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
Шоу-бизнес
Подозреваемые в грабеже отстрелялись от полиции фейерверками и попали на видео
00:55
Подозреваемые в грабеже отстрелялись от полиции фейерверками и попали на видео
Происшествия
Избиение сотрудника московского метро на станции попало на видео
00:57
Избиение сотрудника московского метро на станции попало на видео
Происшествия
Момент наезда на пешехода в Пензе попал на видео
00:58
Момент наезда на пешехода в Пензе попал на видео
Происшествия
Автобус загнал Ford на столб и попал на видео
00:24
Автобус загнал Ford на столб и попал на видео
Происшествия
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
00:19
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Калуге
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП в Калуге
Происшествия
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
00:32
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
Происшествия
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
00:56
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
Общество Происшествия
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
01:46
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение