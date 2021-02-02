Прокурор заявила о ненадлежащем контроле ФСИН за Навальным 

«Прошу суд вынести частное представление начальнику уголовно-исполнительной инспекции номер 15 (осуществлявшей надзор за Навальным) и обратить внимание начальника УФСИН по Москве на ненадлежащее осуществления контроля за Навальным в период его испытательного срока», — заявила прокурор во время выездного заседания Симоновского суда в Мосгорсуде.

Как сообщал «Рамблер», в 2014 году Навальный был признан виновным и приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года по делу « Ив Роше ». С 3 марта 2015 года он находится на учете филиалов УФСИН по Москве. На него была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц вплоть до истечения 29 декабря 2020-го назначенного ему испытательного срока.

В январе Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд заменить условное наказание на реальное для Навального, потому что в январе-августе прошлого года задержанный минимум шесть раз не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни.