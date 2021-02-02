Прокурор попросила отправить Навального в колонию общего режима 

«Прошу суд удовлетворить ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный. Требую назначить Навальному наказание в виде 3,5 года колонии общего режима. До вступления в силу решения Симоновского суда требую избрать осужденному меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказала прокурор во время заседания по делу Навального в Мосгорсуде.

Таким образом, прокурор поддержала требования ФСИН. Она отметила, что Навальный злостно уклонялся от исполнения наказания и не уведомил ФСИН об окончании прохождения лечения в Германии. Прокурор подчеркнула, что Навальный свободно перемещался по стране и давал интервью СМИ.

Навальный, как сообщал «Рамблер», в 2014 году Навальный был признан виновным и приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года по делу « Ив Роше ». С 3 марта 2015 года он находится на учете филиалов УФСИН по Москве. На него была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц вплоть до истечения 29 декабря 2020-го назначенного ему испытательного срока.

В январе Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд заменить условное наказание на реальное для Навального, потому что в январе-августе прошлого года задержанный минимум шесть раз не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни.