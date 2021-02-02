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СК РФ возбудил дело по факту ранения мирного жителя Донбасса 

ТАСС 36 минут назад
СК РФ возбудил дело по факту ранения мирного жителя Донбасса
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе украинскими военнослужащими. Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
30 января 2021 года военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный обстрел из огнестрельного оружия объектов гражданской инфраструктуры по улице Горького в поселке Александровка Петровского района города Донецка. В результате 41-летний мирный житель получил ранение.

"По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", — сказала Петренко.

Она отметила, что Следственный комитет продолжает устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса.

"Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", — заверила Петренко.

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Комментарии
Происшествия , Светлана Петренко , СКР , Донецк
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