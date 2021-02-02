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AP: неизвестный застрелил шесть человек в Оклахоме 

ТАСС 16 минут назад
Мужчина застрелил шесть человек в США
Фото: Reuters
По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы в доме в городе Маскоги (штат Оклахома). Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press.
По его сведениям, ночью в полицию поступило сообщение о звуке выстрелов в доме. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов задержали человека с оружием, в доме были обнаружены пять тел — мужчины и четырех детей. Кроме того, были ранены женщина и ребенок, который позднее умер в больнице. За жизнь единственной выжившей борются врачи.
Информации о личности задержанного и возможных деталях произошедшего пока не приводится.
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Происшествия , МВД , Associated Press
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