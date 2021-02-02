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Навального увезли из здания суда 

РИА Новости и ещё 35 2 часа назад
Навального увезли из здания суда
Фото: Reuters
Алексея Навального после оглашения приговора увезли из здания Мосгорсуда в автозаке, передает корреспондент РИА Новости.
Машину сопровождали две машины конвоя с мигалками.
После этого ОМОН стал призывать собравшихся у суда журналистов расходиться.
Юлия Навальная вышла из здания Мосгорсуда, где судили ее мужа, прошла мимо прессы и уехала.
Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.
На замене настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Защита добивалась полного оправдания.
Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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Комментарии 3
Происшествия , Ив Роше , Юлия Навальная , Алексей Навальный , ЕСПЧ , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости
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