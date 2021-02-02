Навального увезли из здания суда 

Алексея Навального после оглашения приговора увезли из здания Мосгорсуда в автозаке, передает корреспондент РИА Новости.

Машину сопровождали две машины конвоя с мигалками.

После этого ОМОН стал призывать собравшихся у суда журналистов расходиться.

Юлия Навальная вышла из здания Мосгорсуда, где судили ее мужа, прошла мимо прессы и уехала.

На замене настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура , ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Защита добивалась полного оправдания.

Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.

Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.

Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.