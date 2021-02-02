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Житель Свердловской области убил начальника топором 

РИА Новости 1 час назад
Россиянин убил начальника топором
Фото: РИА Новости
Следствие предъявило обвинение жителю города Невьянска Свердловской области в убийстве начальника на почве личной неприязни, сообщил журналистам во вторник помощник руководителя регионального Следственного управления СК Александр Шульга.

"Ранее неоднократно судимому 24-летнему жителю Невьянска предъявлено обвинение в совершении убийства — преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Наказание за совершение данного особо тяжкого преступления предусматривает до 15 лет лишения свободы", — сказал Шульга.

По версии следствия, обвиняемый, трудившийся разнорабочим в строительной организации в поселке городского типа Верхнее Дуброво, совершил убийство в ночь на 1 февраля — будучи в состоянии алкогольного опьянения, он убил бригадира с помощью ножа и топора-колуна. Отмечается, что в последнее время обвиняемый жаловался знакомым на то, что начальник постоянно предъявляет к нему претензии по работе и в быту.
В ближайшее время суду предстоит решить вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. По делу назначены необходимые судебные экспертизы, решается вопрос о назначении психолого-психиатрической судебной экспертизы, уточнил Шульга.
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Происшествия , Александр Шульга , СКР
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