На вора в законе Зураба Кутаисского завели дело

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Челябинске следователи МВД возбудили уголовное дело в отношении вора в законе Зураба Енделадзе, известного как Зураб Кутаисский, и авторитета Ивана Югая по прозвищу Ваня Резаный. Об этом сообщает Znak.com.

Расследование ведется по статьям 210.1 УК РФ («Занятии высшего положения в преступной иерархии») и 163 УК РФ («Вымогательство»). В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили информацию о задержании оперативниками уголовного розыска и ФСБ местного жителя, имеющего несколько судимостей. Он подозревается в разбое, вымогательстве и участии в незаконном обороте оружия. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

40-летнего Резаного, который был участником ОПГ «Халиулинские», считают сторонником 43-летнего Зураба Кутаисского, отмечает издание. Эта группировка ранее контролировала Тракторозаводский район Челябинска, ее лидеров убили в середине 2000-х годов.

Югай, пользуясь покровительством Кутаисского решал вопросы по своей ОПГ, пока его не задержали в 2020 году.