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На вора в законе Зураба Кутаисского и авторитета Ваню Резаного завели дело 

Lenta.ru 1 час назад
На вора в законе Зураба Кутаисского завели дело
Фото: Прайм Крайм
В Челябинске следователи МВД возбудили уголовное дело в отношении вора в законе Зураба Енделадзе, известного как Зураб Кутаисский, и авторитета Ивана Югая по прозвищу Ваня Резаный. Об этом сообщает Znak.com.
Расследование ведется по статьям 210.1 УК РФ («Занятии высшего положения в преступной иерархии») и 163 УК РФ («Вымогательство»). В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили информацию о задержании оперативниками уголовного розыска и ФСБ местного жителя, имеющего несколько судимостей. Он подозревается в разбое, вымогательстве и участии в незаконном обороте оружия. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
40-летнего Резаного, который был участником ОПГ «Халиулинские», считают сторонником 43-летнего Зураба Кутаисского, отмечает издание. Эта группировка ранее контролировала Тракторозаводский район Челябинска, ее лидеров убили в середине 2000-х годов.
Югай, пользуясь покровительством Кутаисского решал вопросы по своей ОПГ, пока его не задержали в 2020 году.
МВД намерено объявить Енделадзе в розыск. Он был коронован в 2008 году и контролировал преступные группировки в Горнозаводской зоне Челябинской области. Кутаисского судили за незаконный оборот оружия, кражи и разбои. Последний приговор он получил в 2002 году, после чего он покинул регион и уехал в Москву. Там он прятал у себя свердловского вора в законе Автандила Кобешавидзе по прозвищу Авто, который затем скрылся на Украине, но там его задержали. Авто сидит в одесском СИЗО и ждет экстрадиции в Россию.
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Происшествия , ФСБ , МВД , ФСИН , Челябинск , Челябинская Область
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