Десятки москвичей стали жертвами турагента-аферистки 

Жители столицы пожаловались в полицию на предпринимательницу Татьяну Сапожникову, которая собирает деньги, обещая отправить клиентов на отдых, но своих обещаний не сдерживает, сообщает РЕН ТВ. Журналисты выяснили, что бизнес-вумен ранее уже судили за мошенничество, но она отделалась условным сроком.

В настоящий момент полиция расследует 9 эпизодов вероятного преступления. Например, москвичка Антонина Неяглова лишилась 70 тысяч рублей, которые она заплатила за отдых в Испании. За три дня до запланированного вылета она узнала, что билеты не куплены, визы не оформлены, отель не забронирован. Предпринимательница признала, что свои обязанности по договору не выполнила, а потом перестала отвечать на звонки.

Таких, как Антонина Неяглова, — десятки: одна девушка потратила на несостоявшийся отдых на Мальдивах 218 тысяч рублей, супружеская пара должна была улететь в Дубай, но не улетела за 100 тысяч рублей. Некоторые из потерпевших узнавали, что не отправятся отдыхать прямо в аэропорту в день вылета.

Журналисты выяснили, что Татьяна Сапожникова промышляет лже-туруслугами уже на протяжении 6 лет. По версии следствия, она открывает фирму, обманывает людей, а когда у компании появляется дурная популярность, закрывает ее и открывает новую. При этом предпринимательница зачастую меняет и свою фамилию. В 2016 году ее уличили в мошенничестве и приговорили к 3 годам заключения условно. Бизнес-вумен из решения суда урока не вынесла. В 2021 году на нее завели новое уголовное дело. Расследование продолжается.