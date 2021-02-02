Обиженный шестиклассник пытался поджечь одноклассницу

Самаре школьник облил одноклассницу антисептиком и поджег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

25 января на внешкольной территории ученик одной из школ вылил на куртку одноклассницы антисептическое средство и поджег. В результате его действий повреждения получила лишь куртка.

Тем не менее родители девочки обратились с заявлением в полицию. 26 января ее сотрудники организовали проведение доследственной проверки по данному факту. Сегодня в пресс-службе прокуратуры Самарской области сообщили, что прокуратура Красноглинского района Самары взяла на контроль результаты проверки.

«После проведения надзорных мероприятий прокурор даст оценку действиям должностных лиц школы, ответственных за урегулирование конфликтов детей и обеспечение их безопасности», — рассказали в областной прокуратуре.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в районе остановки «Ай-Даниль» на Ялтинской трассе в Ялте водитель микроавтобуса в ходе ссоры с женой заблокировал двери и поджог канистру с бензином. Женщина через окно на ходу выпрыгнула из горящей машины. Она получила ожоги и травмы. Ее муж остался внутри автомобиля и погиб.