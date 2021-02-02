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В Севастополе задержан главарь группы наркоторговцев 

RT на русском 25 минут назад
В Севастополе задержан главарь группы наркоторговцев
Фото: РИА Новости
В Севастополе правоохранители заключили под стражу и предъявили обвинение главарю преступной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотических и психотропных средств.
Об этом пишет «Новый Севастополь».

«На территории частного домовладения, где мужчина временно проживал, обнаружена организованная им нарколаборатория, предметы с остатками наркотических средств, оборудование, предназначенное для сортировки вышеуказанных веществ, а также электронные гаджеты, с помощью которых он осуществлял свою противоправную деятельность. В обязанности задержанного входили приём поставок, расфасовка и передача готовых наркотиков непосредственно распространителям», — сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК России («незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённые в значительном размере»).
Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кировской области обезвредили группу подозреваемых в торговле наркотиками в нескольких регионах.
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Происшествия , ФСБ , Севастополь
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