В Севастополе задержан главарь группы наркоторговцев 

«На территории частного домовладения, где мужчина временно проживал, обнаружена организованная им нарколаборатория, предметы с остатками наркотических средств, оборудование, предназначенное для сортировки вышеуказанных веществ, а также электронные гаджеты, с помощью которых он осуществлял свою противоправную деятельность. В обязанности задержанного входили приём поставок, расфасовка и передача готовых наркотиков непосредственно распространителям», — сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.