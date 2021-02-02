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В Самаре обиженный школьник пытался поджечь одноклассницу 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Обиженный шестиклассник пытался поджечь одноклассницу
Фото: ФедералПресс / Денис Кочкин
Конфликт шестиклассников произошел из-за того, что девочка на уроке закрыла учебник и помешала подглядывать в него мальчику. Он обиделся и решил отомстить ей после занятий.
Известно, что Самарская прокуратура уже заинтересовалась этим случаем. Он произошел 25 января 2021 года после того, как в школе закончились уроки. Шестиклассник облил одежду одноклассницы антисептиком и попытался пожечь. Самой девочке удалось спастись, пострадала только куртка.
С обвинительным заявлением в полицию обратились родители школьницы, которая сразу им все рассказала. Сейчас полицейские проверяют, почему мальчик решил поджечь одноклассницу, которая перед ним захлопнула учебник, поговорят с учениками, педагогами и родителями. После чего будут приниматься меры. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее «ФедералПресс» писал, что две ученицы пострадали после пожара в школе Каменска-Уральского в Свердловской области.
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Происшествия , ФедералПресс , Каменск-Уральский , Самара , Самарская Область , Свердловская Область
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