Обиженный шестиклассник пытался поджечь одноклассницу

Конфликт шестиклассников произошел из-за того, что девочка на уроке закрыла учебник и помешала подглядывать в него мальчику. Он обиделся и решил отомстить ей после занятий.

Известно, что Самарская прокуратура уже заинтересовалась этим случаем. Он произошел 25 января 2021 года после того, как в школе закончились уроки. Шестиклассник облил одежду одноклассницы антисептиком и попытался пожечь. Самой девочке удалось спастись, пострадала только куртка.

С обвинительным заявлением в полицию обратились родители школьницы, которая сразу им все рассказала. Сейчас полицейские проверяют, почему мальчик решил поджечь одноклассницу, которая перед ним захлопнула учебник, поговорят с учениками, педагогами и родителями. После чего будут приниматься меры. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее «ФедералПресс» писал, что две ученицы пострадали после пожара в школе Каменска-Уральского в Свердловской области.