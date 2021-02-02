Пьяный россиянин из ревности сжег сарай возлюбленной 

Житель Новоузенского района Саратовской области приревновал свою возлюбленную, после чего поджег сарай, находившийся на ее участке. Оказалось, что перед совершением преступления россиянин выпил бутылку водки и опьянел. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, местный житель несколько часов стоял за забором, где ждал собственницу дома, к которой испытывал романтическую привязанность. Однако женщина так и не вышла, и мужчина понял, что его чувства не взаимны. Тогда он перелез через ограждение и зашел в сарай, где увидел тюки с сеном. Злоумышленник поджег сухую траву и скрылся.

По пути домой мужчина позвонил в пожарную службу и сообщил о возгорании. Сотрудники выехали на место происшествия и ликвидировали очаг. В итоге от постройки остались только две стены. Следователи выяснили, что во время инцидента хозяйка находился в доме с двумя детьми и не сразу заметила пожар.

Причиненный владелице ущерб оценили в более 62 тысяч рублей. Вскоре сотрудники МВД задержали злоумышленника. Он признался в содеянном и заявил, что раскаивается. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Материалы дела передали в суд.