Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Пьяный россиянин из ревности сжег сарай возлюбленной 

Lenta.ru 1 час назад
Пьяный россиянин из ревности сжег сарай возлюбленной
Фото: globallookpress.com
Житель Новоузенского района Саратовской области приревновал свою возлюбленную, после чего поджег сарай, находившийся на ее участке. Оказалось, что перед совершением преступления россиянин выпил бутылку водки и опьянел. Об этом сообщает региональное управление МВД.
По данным следствия, местный житель несколько часов стоял за забором, где ждал собственницу дома, к которой испытывал романтическую привязанность. Однако женщина так и не вышла, и мужчина понял, что его чувства не взаимны. Тогда он перелез через ограждение и зашел в сарай, где увидел тюки с сеном. Злоумышленник поджег сухую траву и скрылся.
По пути домой мужчина позвонил в пожарную службу и сообщил о возгорании. Сотрудники выехали на место происшествия и ликвидировали очаг. В итоге от постройки остались только две стены. Следователи выяснили, что во время инцидента хозяйка находился в доме с двумя детьми и не сразу заметила пожар.
Причиненный владелице ущерб оценили в более 62 тысяч рублей. Вскоре сотрудники МВД задержали злоумышленника. Он признался в содеянном и заявил, что раскаивается. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Материалы дела передали в суд.
В июле 2020 года житель Красноярска на почве ревности спалил дом бывшей супруги, которая была в отъезде. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Так, он разлил бензин на упаковки утеплителя и оставил их в пристройке. В итоге коттедж сгорел дотла. Ущерб оценили в более 500 тысяч рублей.
Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
Последние новости
Начался суд по делу Навального Начался суд по делу Навального В России впервые с октября выявили менее 17 тысяч новых случаев коронавируса В России впервые с октября выявили менее 17 тысяч новых случаев коронавируса В России смягчат новые требования к техосмотру автомобилей В России смягчат новые требования к техосмотру автомобилей
Комментарии
Происшествия , МВД , Саратовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
01:46
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
Войска
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
00:19
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
Происшествия
Лошади переговорили дорогу автомобилисту и попали на видео
00:56
Лошади переговорили дорогу автомобилисту и попали на видео
Общество Происшествия
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
00:32
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
Происшествия
Бузова попала в клинику после разрыва с Давой
02:11
Бузова попала в клинику после разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Провалившаяся под лед фура в Амурской области попала на видео
00:10
Провалившаяся под лед фура в Амурской области попала на видео
Происшествия
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
00:14
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
В мире Происшествия
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
00:33
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
Общество
Странное явление при шторме на популярном курорте попало на видео
00:14
Странное явление при шторме на популярном курорте попало на видео
Общество
У подпольных оружейников изъяли миномет и пушку
01:00
У подпольных оружейников изъяли миномет и пушку
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение