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Москва

Более 1 кг марихуаны и кокаин изъяли у москвича 

Агентство «Москва» и ещё 1 2 часа назад
Более 1 кг марихуаны и кокаин изъяли у москвича
Фото: РИА Новости
Столичные полицейские задержали подозреваемого в покушении на торговлю наркотиками, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Сотрудники полиции в подъезде дома на проспекте Вернадского задержали 29-летнего москвича. При личном досмотре у него изъяли три пакета с марихуаной общей массой около 127 г.
В жилище подозреваемого изъяли семь стеклянных банок, сверток с порошком, несколько свертков с веществом растительного происхождения, специальный прибор для упаковывания вещества — вакууматор, гриндер для перемалывания растений и двое электронных весов.

«По результатам проведенного исследования, вещество растительного происхождения общей массой 892,6 г, изъятое в ходе обыска, является наркотическим средством — каннабисом (марихуаной). Материал из свертка массой 10 г содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин», — сказали в столичном главке полиции.

Выяснилось, что наркотики мужчина хранил для дальнейшего сбыта. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении не незаконный сбыт наркотических средств. Фигурант арестован.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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