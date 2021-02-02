Более 1 кг марихуаны и кокаин изъяли у москвича 

Столичные полицейские задержали подозреваемого в покушении на торговлю наркотиками, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Сотрудники полиции в подъезде дома на проспекте Вернадского задержали 29-летнего москвича. При личном досмотре у него изъяли три пакета с марихуаной общей массой около 127 г.

В жилище подозреваемого изъяли семь стеклянных банок, сверток с порошком, несколько свертков с веществом растительного происхождения, специальный прибор для упаковывания вещества — вакууматор, гриндер для перемалывания растений и двое электронных весов.

«По результатам проведенного исследования, вещество растительного происхождения общей массой 892,6 г, изъятое в ходе обыска, является наркотическим средством — каннабисом (марихуаной). Материал из свертка массой 10 г содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин», — сказали в столичном главке полиции.

Выяснилось, что наркотики мужчина хранил для дальнейшего сбыта. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении не незаконный сбыт наркотических средств. Фигурант арестован.